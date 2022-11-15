Руис: Уайлдер упадёт от моего попадания в висок с правой руки

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший (35-2, 22 KO) высказался о возможном поединке с соотечественником Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).
«Я чувствую, что cмогу выдержать удар Уайлдера, но это совсем не значит, что он слабо бьёт. В этом поединке я бы старался чаще использовать комбинации, быть более быстрым, взрывным. Деонтей бы упал от моего удара с правой в висок», – приводит слова Руиса Boxing Scene.
Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) сообщил, что Уайлдер и Руис должны сойтись в финале отборочного мини-турнира. Победитель станет претендентом на мировой титул, который в настоящий момент удерживает британец Тайсон Фьюри.
Боксёр, проявлявший неуважение к сопернику, был нокаутирован им.
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