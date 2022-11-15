«Либерасты и люди, которые мне завидуют». Минеев — про обвинения в самопиаре на теме СВО
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев ответил людям, которые обвиняют его в самопиаре на теме специальной военной операции.
«Люди, которым есть чем заняться, много времени в комментариях не проводят. Там сидят люди, которым нечего делать. А в нашей стране сейчас есть что делать. Соответственно, это либо либерасты, которые где-то прячутся, либо люди, которые просто завидуют мне. Читать комментарии можно до бесконечности, а взять и сделать дело могут лишь единицы», — сказал Минеев для «Матч ТВ».
Напомним, следующий бой Владимир Минеев проведёт с бразильским бойцом Фернандо Родригесом. Их поединок запланирован на 18 ноября и пройдёт по правилам кикбоксинга.
Клименко — об организации боя Исмаилов — Минеев:
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