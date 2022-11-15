Алекс Перейра рассказал, в какой момент был близок к поражению в бою с Адесаньей

Бразильский боец смешанных единоборств и новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра рассказал, что в первом раунде титульного поединка с Исраэлем Адесаньей был близок к досрочному поражению.



«Удары Адесаньи в конце первого раунда меня серьёзно потрясли, врать не стану. Но я также думаю, что в дальнейшем это помогло мне действовать более чётко и начать оказывать давление, наносить больше ударов и вынуждать его работать ещё больше. Думаю, это тоже помогло вымотать его», — рассказал Перейра на пресс-конференции после боя.



В главном поединке турнира UFC 281 Алекс Перейра отправил в нокаут Исраэля Адесанью в заключительном раунде и завоевал чемпионский пояс в среднем весе. После поединка президент UFC Дана Уайт не исключил возможность реванша.