Алекс Перейра рассказал, в какой момент был близок к поражению в бою с Адесаньей

Бразильский боец смешанных единоборств и новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра рассказал, что в первом раунде титульного поединка с Исраэлем Адесаньей был близок к досрочному поражению.
«Удары Адесаньи в конце первого раунда меня серьёзно потрясли, врать не стану. Но я также думаю, что в дальнейшем это помогло мне действовать более чётко и начать оказывать давление, наносить больше ударов и вынуждать его работать ещё больше. Думаю, это тоже помогло вымотать его», — рассказал Перейра на пресс-конференции после боя.
В главном поединке турнира UFC 281 Алекс Перейра отправил в нокаут Исраэля Адесанью в заключительном раунде и завоевал чемпионский пояс в среднем весе. После поединка президент UFC Дана Уайт не исключил возможность реванша.
- 15 ноября 2022
-
19:24
-
18:46
-
18:32
-
18:22
-
18:16
-
16:29
-
16:07
-
15:22
-
15:06
-
14:21
-
14:04
-
14:01
-
13:13
-
12:39
-
12:31
-
12:02
-
11:17
-
10:39
-
10:11
-
09:54
-
09:32
-
09:26
-
09:17
-
09:13
-
00:51
-
00:44
-
00:02
- 14 ноября 2022
-
23:51
-
23:34
-
22:58
-
22:03
-
21:40
-
20:59
-
20:47
-
20:02