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Адесанья рассказал, что хотел сняться с боя с Перейрой

Адесанья рассказал, что хотел сняться с боя с Перейрой
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Бывший чемпион UFC в среднем весе, новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья признался, что мог сняться с поединка с Алексом Перейрой по причинам здоровья.

«Я собирался сняться с боя. В поединке с Каннонье я повредил заднюю крестообразную связку, и эта травма мешала колену двигаться. В начале тренировочного лагеря тоже были проблемы, из-за которых на протяжении трёх недель я только боксировал. Только в середине лагеря я стал работать ногами.

Так что сначала я собрался сняться, потом передумал. Я гордый человек и не хотел, чтобы кто-то мог сказать, что я боюсь этого парня. Я хотел драться», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.

Адесанья проиграл Алексу Перейре нокаутом в пятом раунде и потерял чемпионский титул в среднем весе.

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