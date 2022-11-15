Адесанья рассказал, что хотел сняться с боя с Перейрой

Бывший чемпион UFC в среднем весе, новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья признался, что мог сняться с поединка с Алексом Перейрой по причинам здоровья.
«Я собирался сняться с боя. В поединке с Каннонье я повредил заднюю крестообразную связку, и эта травма мешала колену двигаться. В начале тренировочного лагеря тоже были проблемы, из-за которых на протяжении трёх недель я только боксировал. Только в середине лагеря я стал работать ногами.
Так что сначала я собрался сняться, потом передумал. Я гордый человек и не хотел, чтобы кто-то мог сказать, что я боюсь этого парня. Я хотел драться», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.
Адесанья проиграл Алексу Перейре нокаутом в пятом раунде и потерял чемпионский титул в среднем весе.
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