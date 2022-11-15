Усик не получит отсрочку от боя с Хрговичем
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Известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что украинский боксёр и действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик не получит отсрочки от поединка с Филипом Хрговичем.
«IBF уже назначила бой. Мы уже сообщили, что не планируем вступать в переговоры. Таков запрос от нашей команды. Мы хотим немедленно начать торги, и это полностью соответствует правилам IBF. А значит, отсрочку получить нельзя», — приводит слова Хирна BoxingScene.
Ранее Эдди Хирн, являющийся сопромоутером Филипа Хрговича, сообщил, что IBF обязала Александра Усика провести защиту титула.
На счету Филипа Хрговича 15 поединков в профессиональной карьере и 15 побед в них. Александр Усик одержал 20 побед и не потерпел ни одного поражения.
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