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Глава WBC рассказал, в каком случае разрешит переговоры по бою Бетербиева с Биволом

Глава WBC рассказал, в каком случае разрешит переговоры по бою Бетербиева с Биволом
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Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, в каком случае Артур Бетербиев может вести переговоры о поединке с Дмитрием Биволом.

«Наша позиция вполне ясна. У нас консенсус с WBO, мы с уважением относимся к тому, что у них право на следующую защиту. Мы согласились, Каллум Смит сразится с победителем боя Артур Бетербиев — Энтони Ярд. Нужно быть последовательным, Смит — обязательный претендент, он сойдётся с Ярдом или Бетербиевым.

Мы позволим переговоры Бетербиева с Биволом только в том случае, если на это согласен Каллум Смит. Тогда нет проблем», — сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом состоится 28 января.

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