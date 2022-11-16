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Канело высказался о возможном бое с Усиком

Канело высказался о возможном бое с Усиком
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Мексиканский боксёр, действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком.

«Все хотели бы со мной подраться. Это не редкость. Усик — прекрасный боец. Он прошёл весь путь в первом тяжёлом весе. Я боец, и мне нравятся вызовы. Я также думаю, Усику нравится чувствовать себя в опасности на ринге. Адреналин делает нас такими бойцами, которыми мы являемся», — приводит слова Канело Boxingnews24.

Ранее Сауль Альварес не раз выражал желание провести бой-реванш с российским боксёром Дмитрием Биволом.

Александр Усик в августе выиграл у Энтони Джошуа и успешно провёл защиту титулов чемпиона мира по версии WBA Super, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе.

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