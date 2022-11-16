Махачев отправился поддержать бойца, который, по мнению Хабиба, станет лучшим в мире. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что отправился в Сингапур, чтобы поддержать соотечественника Сайгида Изагахмаева, который выступает в промоушене One Championship.
«10 часов полёта, и будем в Сингапуре. Летим поддержать Сайгида Изагахмаева. 19 ноября», — написал Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
19 ноября на турнире One Championship 163 Изагахмаеву предстоит провести поединок с представителем Японии Шиньей Аоки. Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что Изагахмаев в скором времени станет лучшим – не только в его команде, но и в мире.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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