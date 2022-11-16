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Махачев отправился поддержать бойца, который, по мнению Хабиба, станет лучшим в мире. Фото

Махачев отправился поддержать бойца, который, по мнению Хабиба, станет лучшим в мире. Фото
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Известный российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что отправился в Сингапур, чтобы поддержать соотечественника Сайгида Изагахмаева, который выступает в промоушене One Championship.

«10 часов полёта, и будем в Сингапуре. Летим поддержать Сайгида Изагахмаева. 19 ноября», — написал Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

19 ноября на турнире One Championship 163 Изагахмаеву предстоит провести поединок с представителем Японии Шиньей Аоки. Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что Изагахмаев в скором времени станет лучшим – не только в его команде, но и в мире.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:

Чемпион против чемпиона! Махачеву всё-таки дали в соперники лучшего бойца UFC Чемпион против чемпиона! Махачеву всё-таки дали в соперники лучшего бойца UFC
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