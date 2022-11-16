Адесанья: уверен, что могу побить Перейру. Он хороший боец, но я верю, что я лучше

Бывший чемпион UFC в среднем весе новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья высказался по поводу бразильца Алекса Перейры, с которым он встречался на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).

«Надеюсь, Перейра останется чемпионом и мы с ним проведём ещё один поединок. Бро, я сумасшедший. Я знаю, что могу побить его, и вы все видели, что я могу это сделать.



Не буду говорить, что Перейре просто повезло. У него был хороший план на бой, он грамотно вложился в калф-кики. Он хороший боец. Возможно, дело в моем эго, но я просто верю, что я лучше», — приводит слова Адесаньи MMA News.

Напомним, Адесанья уступил техническим нокаутом в пятом раунде, выигрывая на момент остановки по мнению всех трёх судей, и лишился чемпионского титула после пяти защит.



Поражение от Перейры стало для 33-летнего Адесаньи вторым в карьере – ранее он проиграл по очкам поляку Яну Блаховичу.