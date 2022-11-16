Уланбеков обратился к президенту UFC Уайту по поводу реванша

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести реванш с американцем Тимом Эллиоттом.



«Грязный мошенник Эллиотт. Как ты спишь после этой победы? Давай отмотаем всё назад. Мик Мэйнард, Дана Уайт, сделайте так, чтобы это произошло», — написал Уланбеков.



Напомним, Уланбеков и Эллиотт встречались на турнире UFC 272, который проходил в ночь с 5 на 6 марта мск в Лас-Вегасе (США). Бой продлился все три раунда и завершился победой Эллиотта единогласным решением судей. Для Уланбекова то поражение стало вторым в смешанных единоборствах, а для его соперника та победа стала 22-й.

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