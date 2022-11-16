Экс-чемпион UFC рассказал, когда Перейра и Адесанья должны будут провести реванш

Бывший чемпион UFC, ныне аналитик и комментатор Майкл Биспинг высказался по поводу противостояния за титул в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.
«Моё мнение, что Адесанья должен получить реванш с Перейрой сразу. Конечно, он заслуживает отдыха, но если он будет долго отсутствовать, то Перейра может получить бой с условным Уиттакером и проиграть ему. В таком случае Иззи придётся снова драться с Робертом, а люди будут говорить о том, что он уклоняется от боя с Перейрой. Ему попросту необходим этот бой. Он обязан побить Алекса.
Адесанья заслуживает реванша. Он был рабочей лошадкой, устраивал шоу. И он был отличным чемпионом – шесть или семь защит у него за спиной.
Моё предложение такое — Перейра и Адесанья встречаются через шесть месяцев. Уже в апреле или мае они могут провести реванш», — сказал Биспинг в своём подкасте.
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