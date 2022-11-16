Боец UFC Мухаммад Мокаев обозначил желаемого соперника
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Известный боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к новозеландскому бойцу Каю Кара-Франсу.
«Как насчёт Австралии, 12 февраля, Кай?» — написал Мокаев.
Напомним, 12 февраля состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 284. Он пройдёт в Перте (Австралия). В главном бою спортивного мероприятия поединок проведут чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски и россиянин Ислам Махачев, являющийся обладателем чемпионского пояса промоушена в лёгком весе. Мокаев в последнем бою одолел канадца Малкольма Гордона. Бойцы встречались на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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