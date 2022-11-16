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«Вытрет им пол». Экс-боец UFC дал прогноз на возможный бой Чимаев — Перейра

«Вытрет им пол». Экс-боец UFC дал прогноз на возможный бой Чимаев — Перейра
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Бывший боец UFC Брендан Шауб поделился мыслями о возможном поединке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и бразильцем Алексом Перейрой. По мнению Шауба, шансов, что он состоится, немного.

«Не хочу ничего отнимать у Алекса, но не думаю, что он победит хоть одного парня из топ-5. UFC знает это, и они собираются защитить его. Теперь если в UFC пожелают, чтобы Хамзат стал суперзвездой в полусреднем и среднем весе, то следующий его поединок будет с Алексом Перейрой. Хамзат здорово его потреплет. Вытрет им пол. Но в UFC на это не пойдут, потому что это дискредитирует резюме Адесаньи», — сказал Шауб на канале Thiccc Boy в YouTube.

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