«Вытрет им пол». Экс-боец UFC дал прогноз на возможный бой Чимаев — Перейра
Поделиться
Бывший боец UFC Брендан Шауб поделился мыслями о возможном поединке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и бразильцем Алексом Перейрой. По мнению Шауба, шансов, что он состоится, немного.
«Не хочу ничего отнимать у Алекса, но не думаю, что он победит хоть одного парня из топ-5. UFC знает это, и они собираются защитить его. Теперь если в UFC пожелают, чтобы Хамзат стал суперзвездой в полусреднем и среднем весе, то следующий его поединок будет с Алексом Перейрой. Хамзат здорово его потреплет. Вытрет им пол. Но в UFC на это не пойдут, потому что это дискредитирует резюме Адесаньи», — сказал Шауб на канале Thiccc Boy в YouTube.
Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
12:16
-
11:30
-
11:12
-
10:30
-
10:28
-
10:06
-
09:56
-
09:29
-
09:20
-
09:12
-
00:55
-
00:12
- 15 ноября 2022
-
23:25
-
22:42
-
22:32
-
22:09
-
21:55
-
20:49
-
20:18
-
19:24
-
18:46
-
18:32
-
18:22
-
18:16
-
16:29
-
16:07
-
15:22
-
15:06
-
14:21
-
14:04
-
14:01
-
13:13
-
12:39
-
12:31
-
12:02
Партнерский контент