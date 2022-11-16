Алджамейн Стерлинг назвал самого тяжёлого для себя соперника на данный момент
Поделиться
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказал мнение, что поединок с соотечественником Шоном О'Мэлли был бы самым тяжёлым для него на данный момент.
«Шон О'Мэлли – это самый тяжёлый бой, который я мог бы провести прямо сейчас», — написал Стерлинг.
Напомним, в последнем бою О’Мэлли встречался с представителем России Петром Яном. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным решением судей в пользу американца.
Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму:
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
12:16
-
11:30
-
11:12
-
10:30
-
10:28
-
10:06
-
09:56
-
09:29
-
09:20
-
09:12
-
00:55
-
00:12
- 15 ноября 2022
-
23:25
-
22:42
-
22:32
-
22:09
-
21:55
-
20:49
-
20:18
-
19:24
-
18:46
-
18:32
-
18:22
-
18:16
-
16:29
-
16:07
-
15:22
-
15:06
-
14:21
-
14:04
-
14:01
-
13:13
-
12:39
-
12:31
-
12:02
Партнерский контент