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Алджамейн Стерлинг назвал самого тяжёлого для себя соперника на данный момент

Алджамейн Стерлинг назвал самого тяжёлого для себя соперника на данный момент
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказал мнение, что поединок с соотечественником Шоном О'Мэлли был бы самым тяжёлым для него на данный момент.

«Шон О'Мэлли – это самый тяжёлый бой, который я мог бы провести прямо сейчас», — написал Стерлинг.

Напомним, в последнем бою О’Мэлли встречался с представителем России Петром Яном. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным решением судей в пользу американца.

Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму:

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