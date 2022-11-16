Сехудо — Стерлингу: я выиграл золото, а ты получил «Оскар»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо разместил новый пост в своих соцсетях, отреагировав на неприятные слова со стороны действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейна Стерлинга в свой адрес. Стерлинг вспомнил поражение Сехудо в бою с Деметриусом Джонсоном, написав, что после его ударов он «хрустел», словно «хрупкие садовые стулья».



«Алджо, ты единственный чемпион, благодаря которому я выгляжу привлекательно. Я выиграл золото, а ты получил «Оскар». Единственное, что ты когда-либо усыплял, – это платная аудитория», — написал Сехудо.



Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай)), является трёхкратным панамериканским чемпионом.

Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона: