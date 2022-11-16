Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал физическую форму. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав своё фото с голым торсом.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. В активе 34-летнего ирландского бойца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился со следующим соперником для Макгрегора. Ранее Конор заявлял, что намерен вернуться в октагон в первом квартале 2023 года.

Конор Макгрегор продемонстрировал, как работает на груше на голых кулаках: