Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Лига RCC определилась с соглавным событием шоу Шлеменко vs Исмаилов

Лига RCC определилась с соглавным событием шоу Шлеменко vs Исмаилов
Комментарии

Поединок между Иваном Штырковым (21-2-1) и Асылжаном Бахытжанулы (13-3-1) станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам RCC 13. Бойцов ждут три раунда в полутяжёлом весе.

Сайт Tapology в настоящий момент ставит Халка на первое место в России в дивизионе до 93 кг и на 62-ю позицию среди лучших полутяжей в мире. После поединка с Магомедом Исмаиловым Иван успел оформить четыре яркие победы, три из которых он забрал уже в первом раунде.

Бахытжанулы – один из самых ярких представителей Казахстана. Как и будущий соперник, Асылжан не любит доводить бои до решения судей — шесть побед в первом раунде и четыре во втором. Бойцы могли пересечься ещё в ACA, где оба выступали до 2021 года, но в итоге местом встречи станет столица единоборств России.

Александр Емельяненко провёл тренировку со Штырковым:

Шторм постарел или заманивает Магу в ловушку? Бой года всё-таки состоится! Шторм постарел или заманивает Магу в ловушку? Бой года всё-таки состоится!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022