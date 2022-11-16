Лига RCC определилась с соглавным событием шоу Шлеменко vs Исмаилов

Поединок между Иваном Штырковым (21-2-1) и Асылжаном Бахытжанулы (13-3-1) станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам RCC 13. Бойцов ждут три раунда в полутяжёлом весе.
Сайт Tapology в настоящий момент ставит Халка на первое место в России в дивизионе до 93 кг и на 62-ю позицию среди лучших полутяжей в мире. После поединка с Магомедом Исмаиловым Иван успел оформить четыре яркие победы, три из которых он забрал уже в первом раунде.
Бахытжанулы – один из самых ярких представителей Казахстана. Как и будущий соперник, Асылжан не любит доводить бои до решения судей — шесть побед в первом раунде и четыре во втором. Бойцы могли пересечься ещё в ACA, где оба выступали до 2021 года, но в итоге местом встречи станет столица единоборств России.
Александр Емельяненко провёл тренировку со Штырковым:
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