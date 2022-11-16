Кормье назвал оптимального соперника для Порье в следующем бою

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье высказал мнение, что следующим соперником для его соотечественника Дастина Порье должен стать ирано-американский боец Бенеил Дариуш.



«Что касается Дастина Порье, то я бы хотел увидеть его поединок с Бенеилом Дариушем. Бенеил заслужил шанс сразиться с лучшим в мире или, по крайней мере, с самым узнаваемым оппонентом. Если есть кто-то, кто заслужил этот шанс, то это Бенеил.

Бенеил согласился провести бой с Гамротом в Абу-Даби, хотя не был обязан этого делать, ведь у него более высокий рейтинг. О нём говорили как о парне, который мог подстраховать титульный поединок на том турнире [Чарльз Оливейра – Ислам Махачев]. И он подрался с парнем, который едва входит в топ-10, и победил его», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.