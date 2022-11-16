Леон Эдвардс продемонстрировал актуальную физическую форму. Фото

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками недавней фотографией с голым торсом.
«Король Леон», — подписал фотографию 31-летний британский боец.
Фото: Из личного архива Леона Эдвардса
Напомним, в последнем бою Эдвардс встречался с американцем Камару Усманом. Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 278, который проходил в ночь на 21 августа мск. Эдвардс одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Отметим, что для Усмана это было лишь второе поражение в карьере и первое за девять лет. Эдвардс и Усман встречались и ранее. В первом бою, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей добыл Камару.
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