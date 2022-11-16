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Фрейре: хейтеры из России пишут мне всякие гадости каждый день

Фрейре: хейтеры из России пишут мне всякие гадости каждый день
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Действующий чемпион Bellator в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Патрики Фрейре рассказал о сообщениях с оскорблениями, которые регулярно получает от некоторых людей из России.

«Хейтеры из России каждый день пишут мне всякие гадости в социальных сетях. Для меня это нормальная ситуация. Я уже давно здесь, около 12 лет. Когда только начинал, помню, положение дел было тем же: люди через социальные сети пишут в мой адрес всякую чушь. Чего они только не пишут, но мне всё равно. На самом деле это даже здорово, потому что после таких слов я тренируюсь ещё усерднее. Нравится просыпаться и читать все эти сообщения», — сказал Фрейре на канале Sherdog.com в YouTube.

Напомним, 18 ноября на турнире Bellator 288 Фрейре проведёт поединок с россиянином Усманом Нурмагомедовым.

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