Александр Густафссон снялся с турнира UFC 282

Трёхкратный претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) шведский ветеран Александр Густафссон не выступит на турнире UFC 282, который состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщил в социальных сетях его соперник американец Овинс Сен-Прю.
«Та же дата – новый соперник… Гус выбыл, и Филиппе Луис сделал шаг вперёд. UFC 282, 11 декабря», – написал Сен-Прю.
Александру Густафссону 35 лет. Боец не побеждал с мая 2017 года, когда на UFC Fight Night в Стокгольме нокаутировал в пятом раунде бразильца Гловера Тейшейру. После этого он досрочно проиграл американцам Джону Джонсу и Энтони Смиту, бразильцу Фабрисиу Вердуму и россиянину Никите Крылову.
Напомним, в главном бою турнира UFC 282 чемпион в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка даст реванш Гловеру Тейшейре.
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