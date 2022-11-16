Александр Густафссон снялся с турнира UFC 282

Трёхкратный претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) шведский ветеран Александр Густафссон не выступит на турнире UFC 282, который состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщил в социальных сетях его соперник американец Овинс Сен-Прю.

«Та же дата – новый соперник… Гус выбыл, и Филиппе Луис сделал шаг вперёд. UFC 282, 11 декабря», – написал Сен-Прю.

Александру Густафссону 35 лет. Боец не побеждал с мая 2017 года, когда на UFC Fight Night в Стокгольме нокаутировал в пятом раунде бразильца Гловера Тейшейру. После этого он досрочно проиграл американцам Джону Джонсу и Энтони Смиту, бразильцу Фабрисиу Вердуму и россиянину Никите Крылову.

Напомним, в главном бою турнира UFC 282 чемпион в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка даст реванш Гловеру Тейшейре.