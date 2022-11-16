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Спарринг-партнёр Немкова: Малыхин бы забил Нганну. Пяти раундов не понадобится

Спарринг-партнёр Немкова: Малыхин бы забил Нганну. Пяти раундов не понадобится
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Иван Грачёв, спарринг-партнёр чемпиона Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Вадима Немкова, высказался о потенциальном противостоянии чемпиона ONE FC в тяжёлом весе (до 120 кг) Анатолия Малыхина с действующим обладателем титула UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Думаю, Малыхин спокойно переведёт Нганну. Борьба у него на очень высоком уровне именно под ММА: контроль у сетки, контроль в клинче. Думаю, Анатолий забил бы Нганну. Пяти раундов не понадобилось бы», – сказал Грачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Ранее в интервью Грачёв объяснил, почему Немков победит в реванше с американцем Кори Андерсоном, который состоится на этих выходных в Чикаго (США).

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