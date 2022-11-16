Фьюри: день, когда я встречу бойца, желающего накормить детей, станет печальным для меня

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) признался, что может потерпеть поражение из-за отсутствия серьёзной мотивации для продолжения карьеры.

«Я должен тренироваться каждый день, но наступит ли подходящий момент, чтобы оставить всё это? Сегодня я боксирую без причины, без роста и без цели. Создаётся ощущение, что я буду топтаться на месте до тех пор, пока не встречу кого-то очень голодного, кто дерётся, потому что ему нужно накормить своих детей и оплатить их счета. И этот день станет грустным для меня.

Моё сердце уже не принадлежит боксу, но у меня нет ничего другого. Без бокса я пустое место. Да, я мультимиллионер и отец семейства, здорово, но мой роман с боксом начался с детства, и я не могу его отпустить», – сказал Фьюри в интервью BT Sport.

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Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: