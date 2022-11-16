Фьюри: не знаю, как остаться в здравом уме без бокса. Буду, как Дюран, драться до 59 лет

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) рассказал о психологических проблемах, связанных с боксом.

«В 34 года у меня идёт операция за операцией, я весь избит. Как долго это может продолжаться? За пределами бокса я вёл ужасный образ жизни, набрал вес. У меня было так много проблем из-за бокса.

Что произойдёт после завершения карьеры? Не знаю, вероятно, неминуемая смерть. Но ответ на вопрос: я не знаю. В те четыре месяца, что я отсутствовал… Я никогда не чувствовал себя настолько близко к тому состоянию, что пережил в 2015, 2016 и 2017 годах. Я вернулся в то время, когда жизнь была очень скучной и тёмной.

Я вернулся в бокс из-за своей головы, потому что без него всё скатывается вниз. И не знаю иного способа остаться в здравом уме. И я предельно честен в этом. Я не смогу уйти и буду, как Роберто Дюран, драться до 59 лет», – сказал Фьюри в интервью BT Sport.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: