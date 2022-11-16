Волкановски отреагировал на решение UFC разыграть временный титул в полулёгком весе

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски отреагировал на решение организации разыграть временный титул между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джошем Эмметтом из-за его поединка с российским легковесом Исламом Махачевым.

«Послушайте, я согласен с этим решением. В конце концов, я чемпион. И этот поединок даст мне конкретного парня и понимание того, на каком турнире выступить, понимаете? UFC покажут мне следующего претендента в полулёгком весе и сделают это здесь, в Австралии. Так что меня всё устраивает» – сказал боец на пресс-конференции.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему у Махачева не будет преимущества в размерах над Волкановски.

Новость по теме Кормье объяснил, почему у Махачева не будет преимущества в размерах над Волкановски

Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски: