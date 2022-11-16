«Кто впустил его в клетку?» Роберт Уиттакер высказался о размерах Перейры в среднем весе

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула бразильцем Алексом Перейрой, а также оценил его внушительные для дивизиона размеры.
Напомним, после взвешивания перед турниром UFC 281 в сети прошёл слух, что Перейра набрал около 12 кг.
«Я считаю, что Перейра более удобный соперник для меня, чем Исраэль, из-за его стойки, того, как он двигается, и того, как любит драться. Я считаю, что всё это даёт мне преимущество.
Вы выдели этого парня? Почему никто не говорит об этом? Чувак – гигант, настоящий гигант. Вы смотрите на него с Адесаньей, и у него даже черты лица крупнее. Его ноги, руки и предплечья тяжелы. Я просто подумал, кто впустил его в клетку?» – сказал Уиттакер на пресс-конференции.
- 16 ноября 2022
-
20:07
-
19:53
-
19:40
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:35
-
18:02
-
17:40
-
17:29
-
16:59
-
16:16
-
15:44
-
15:31
-
14:44
-
14:00
-
13:53
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
11:30
-
11:12
-
10:30
-
10:28
-
10:06
-
09:56
-
09:29
-
09:20
-
09:12
-
00:55
-
00:12
- 15 ноября 2022
-
23:25
-
22:42
-
22:32
-
22:09