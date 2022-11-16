«Кто впустил его в клетку?» Роберт Уиттакер высказался о размерах Перейры в среднем весе

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула бразильцем Алексом Перейрой, а также оценил его внушительные для дивизиона размеры.

Напомним, после взвешивания перед турниром UFC 281 в сети прошёл слух, что Перейра набрал около 12 кг.

«Я считаю, что Перейра более удобный соперник для меня, чем Исраэль, из-за его стойки, того, как он двигается, и того, как любит драться. Я считаю, что всё это даёт мне преимущество.

Вы выдели этого парня? Почему никто не говорит об этом? Чувак – гигант, настоящий гигант. Вы смотрите на него с Адесаньей, и у него даже черты лица крупнее. Его ноги, руки и предплечья тяжелы. Я просто подумал, кто впустил его в клетку?» – сказал Уиттакер на пресс-конференции.