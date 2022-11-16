«Его кубики всё испортили». Биспинг объяснил, почему Чендлер проиграл Порье на UFC 281

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг объяснил, почему американский легковес Дастин Порье смог победить удушающим приёмом соотечественника Майкла Чендлера на турнире UFC 281, который состоялся на минувших выходных в Нью-Йорке (США).
«Это был единственный раз, когда Майкл Чендлер пожалел, что у него такой впечатляющий пресс. Из-за того, что он был настолько сухим, Порье легко смог перекинуть свои ноги.
В большинстве случаев Порье пришлось бы тяжелее, поскольку боец был бы толще. И ему пришлось бы подтягивать одну ногу, затем хватать другую рукой, затягивать её и тянуть. Это первый раз, когда пресс Майкла Чендлера всё испортил», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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