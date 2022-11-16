Фото: Алекс Перейра получил коричневый пояс по джиу-джитсу
Поделиться
Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, сообщает в социальных сетях журналист Ариэль Хельвани.
«Вчера вечером новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу от своего тренера Плинио Круза», – написал обозреватель, приложив фотографию.
В своём последнем бою на турнире UFC 281, который состоялся в Нью-Йорке (США), Перейра досрочно остановил в пятом раунде новозеландца Исраэля Адесанью, нанеся ему второе поражение в карьере и став новым обладателем титула организации.
Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о возможном поединке с Перейрой, а также оценил его размеры.
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
21:40
-
20:52
-
20:25
-
20:07
-
19:53
-
19:40
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:35
-
18:02
-
17:40
-
17:29
-
16:59
-
16:16
-
15:44
-
15:31
-
14:44
-
14:00
-
13:53
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
11:30
-
11:12
-
10:30
-
10:28
-
10:06
-
09:56
-
09:29
-
09:20
-
09:12
-
00:55
-
00:12
- 15 ноября 2022
-
23:25
Партнерский контент