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Фото: Алекс Перейра получил коричневый пояс по джиу-джитсу

Фото: Алекс Перейра получил коричневый пояс по джиу-джитсу
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, сообщает в социальных сетях журналист Ариэль Хельвани.

«Вчера вечером новый чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра получил коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу от своего тренера Плинио Круза», – написал обозреватель, приложив фотографию.

В своём последнем бою на турнире UFC 281, который состоялся в Нью-Йорке (США), Перейра досрочно остановил в пятом раунде новозеландца Исраэля Адесанью, нанеся ему второе поражение в карьере и став новым обладателем титула организации.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о возможном поединке с Перейрой, а также оценил его размеры.

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