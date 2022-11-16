«Я бы хотел лежать на полу». Биспинг оценил остановку в бою Адесанья — Перейра

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался об остановке в титульном поединке средневесов Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры, который состоялся на минувших выходных в Нью-Йорке (США).

Напомним, Перейра победил техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом организации.

«По правде сказать, я не считаю, что поединок был остановлен рано. Однако дискуссия имеет место. Если бы я был на месте Исраэля, то расстроился бы. Я люблю Марка Годдарда [рефери], он один из лучших в деле. Однако если вы боец, с которого снимают пояс, то я бы хотел, чтобы меня «задушили» и оставили лежать на полу «Мэдисон Сквер Гарден», как это сделал со мной Жорж Сен-Пьер», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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