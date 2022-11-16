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Судья боя Адесанья — Перейра прокомментировал реакцию Исраэля на остановку

Судья боя Адесанья — Перейра прокомментировал реакцию Исраэля на остановку
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Рефери UFC Майк Годдард, принявший решение остановить в пятом раунде чемпионский поединок в среднем весе (до 84 кг) между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой, прокомментировал реакцию новозеландца.

Напомним, Адесанья заявил после выступления, что согласен с остановкой, и добавил, что его команда сочла её убедительной.

«Спасибо всем, кто понимает роль, которую мы играем. Защита имеет первостепенное значение. Решения принимаются за секунды, а совесть живёт вечно», – написал Годдард в социальных сетях.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о возможном поединке с Перейрой, а также оценил его внушительные для дивизиона размеры.

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