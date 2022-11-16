Кормье: Доминик Рейес едва не стал чемпионом UFC, но сейчас он должен завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье считает, что американский полутяжеловес Доминик Рейес должен завершить карьеру после четырёх поражений подряд, три из которых оказались досрочными.
Напомним, на турнире UFC 281 Рейес проиграл нокаутом в первом раунде соотечественнику Райану Спэнну.
«Настало ли время Доминику Рейесу уйти после того, что с ним сделал Райан Спэнн? У нас есть парень, который был очень близок к тому, чтобы стать чемпионом в бою с Джоном Джонсом. Он был нокаутирован Иржи [Прохазкой], чемпионом, и Яном Блаховичем, который также был чемпионом.
Однако сейчас он не дерётся с чемпионами, он проиграл парню в лице Райана Спэнна, у которого две победы подряд. Доминик Рейерс был очень близок к тому, чтобы стать чемпионом, но ситуация изменилась, и ему пора уйти», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
- 16 ноября 2022
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