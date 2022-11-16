Шон Стрикленд: Адесанья не должен получать реванш с Перейрой
Поделиться
Рейтинговый американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд считает, что действующий чемпион дивизиона бразилец Алекс Перейра не должен проводить реванш с новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
«Это неправильно. Адесанья не должен проводить незамедлительный реванш. Вы должны дать шанс следующему в очереди. Но нет, чёрт возьми, UFC делает то, что хочет. И всё дело в деньгах, чуваки. Они приняли такое решение, потому что Адесанья – самый продаваемый бой. Но он не должен был получать реванш», – приводит слова Стрикленда издание MMA News.
Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о возможном поединке с Перейрой, а также оценил его внушительные для дивизиона размеры.
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
00:50
-
00:31
-
00:14
-
00:01
- 16 ноября 2022
-
23:48
-
22:49
-
22:39
-
22:16
-
21:40
-
20:52
-
20:25
-
20:07
-
19:53
-
19:40
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:35
-
18:02
-
17:40
-
17:29
-
16:59
-
16:16
-
15:44
-
15:31
-
14:44
-
14:00
-
13:53
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
11:30
-
11:12
-
10:30
-
10:28
Партнерский контент