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Шон Стрикленд: Адесанья не должен получать реванш с Перейрой

Шон Стрикленд: Адесанья не должен получать реванш с Перейрой
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Рейтинговый американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд считает, что действующий чемпион дивизиона бразилец Алекс Перейра не должен проводить реванш с новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Это неправильно. Адесанья не должен проводить незамедлительный реванш. Вы должны дать шанс следующему в очереди. Но нет, чёрт возьми, UFC делает то, что хочет. И всё дело в деньгах, чуваки. Они приняли такое решение, потому что Адесанья – самый продаваемый бой. Но он не должен был получать реванш», – приводит слова Стрикленда издание MMA News.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о возможном поединке с Перейрой, а также оценил его внушительные для дивизиона размеры.

«Кто впустил его в клетку?» Роберт Уиттакер высказался о размерах Перейры в среднем весе
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