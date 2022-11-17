«Он первым надел на меня титул UFC». Кормье поделился воспоминаниями об Энтони Джонсоне

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился воспоминаниями об ушедшем в минувшее воскресенье, 13 ноября, соотечественнике Энтони Джонсоне, с которым он дважды делил октагон. Джонсону было 38 лет.

«Мир MMA был потрясён на минувших выходных. Энтони «Рамбл» Джонсон скончался. У него были серьёзные проблемы со здоровьем последние пару лет. И они обострились в последний год, когда он снялся с турнира Bellator.

Мне тяжело справиться с этим, учитывая, что я провёл немало времени с ним в клетке. Этот парень был хорошим человеком, и это нельзя преувеличить. То, как относился ко мне перед боями, как относился после боёв… Он первым надел на меня титул. Большинство парней этого не делают.

Когда в начале этого года у меня умерла мама, Энтони уже боролся, но он сразу же написал мне и пожелал мне всего наилучшего. Это большая потеря титана смешанных единоборств. И насколько он был страшен в боях, настолько же он был мил вне их», – сказал Кормье в эфире ESPN.