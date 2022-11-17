Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он первым надел на меня титул UFC». Кормье поделился воспоминаниями об Энтони Джонсоне

«Он первым надел на меня титул UFC». Кормье поделился воспоминаниями об Энтони Джонсоне
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился воспоминаниями об ушедшем в минувшее воскресенье, 13 ноября, соотечественнике Энтони Джонсоне, с которым он дважды делил октагон. Джонсону было 38 лет.

«Мир MMA был потрясён на минувших выходных. Энтони «Рамбл» Джонсон скончался. У него были серьёзные проблемы со здоровьем последние пару лет. И они обострились в последний год, когда он снялся с турнира Bellator.

Мне тяжело справиться с этим, учитывая, что я провёл немало времени с ним в клетке. Этот парень был хорошим человеком, и это нельзя преувеличить. То, как относился ко мне перед боями, как относился после боёв… Он первым надел на меня титул. Большинство парней этого не делают.

Когда в начале этого года у меня умерла мама, Энтони уже боролся, но он сразу же написал мне и пожелал мне всего наилучшего. Это большая потеря титана смешанных единоборств. И насколько он был страшен в боях, настолько же он был мил вне их», – сказал Кормье в эфире ESPN.

Бывший претендент на титул UFC Энтони Джонсон скончался в возрасте 38 лет
Как же несправедлива жизнь! Легендарный нокаутёр UFC скончался в 38 лет Как же несправедлива жизнь! Легендарный нокаутёр UFC скончался в 38 лет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022