Немков объяснил, почему не считает себя проигравшим на момент остановки боя с Андерсоном

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков высказался об остановке поединка с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277 в апреле, признанного несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения головами.
В частности, Немков заявил, что не считает себя проигравшим на момент остановки боя. Напомним, на судейских карточках был зафиксирована ничья.
«Я так не считаю. Впереди было ещё два раунда. Да, у меня были какие-то проблемы, но я чемпион, и я привык драться пять раундов. И неизвестно, как эти два раунда могли сложиться. Кори тогда устал. И его попадание головой – следствие его усталости», – сказал боец на пресс-конференции.
Реванш Немкова и Андерсона состоится уже на этих выходных в Чикаго (США) и возглавит турнир Bellator 288.
Bellator 288: Немков — Андерсон. Защитит ли российский боец пояс:
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