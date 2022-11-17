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Немков объяснил, почему не считает себя проигравшим на момент остановки боя с Андерсоном

Немков объяснил, почему не считает себя проигравшим на момент остановки боя с Андерсоном
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков высказался об остановке поединка с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277 в апреле, признанного несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения головами.

В частности, Немков заявил, что не считает себя проигравшим на момент остановки боя. Напомним, на судейских карточках был зафиксирована ничья.

«Я так не считаю. Впереди было ещё два раунда. Да, у меня были какие-то проблемы, но я чемпион, и я привык драться пять раундов. И неизвестно, как эти два раунда могли сложиться. Кори тогда устал. И его попадание головой – следствие его усталости», – сказал боец на пресс-конференции.

Реванш Немкова и Андерсона состоится уже на этих выходных в Чикаго (США) и возглавит турнир Bellator 288.

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