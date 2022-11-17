Немков рассказал, чем удивил его Андерсон в первом бою

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков рассказал, чем удивил его американец Кори Андерсон, поединок с которым состоялся на турнире Bellator 277 в апреле этого года. Напомним, встреча была признана несостоявшейся из-за непреднамеренного столкновения головами.
«У него борьба отличается от нашей, российской, можно так сказать. Я работал с вольниками дома, и в американской и российской борьбе есть отличия. Сейчас я приехал в Америку и работаю с американскими вольниками. Единственное, что меня удивило в Кори – это борьба», – сказал боец на пресс-конференции.
Реванш Немкова и Андерсона состоится уже на этих выходных в Чикаго (США) и возглавит турнир Bellator 288.
Bellator 288: Немков — Андерсон. Защитит ли российский боец пояс
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