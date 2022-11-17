Усман Нурмагомедов рассказал, каким видит исход боя с Патрики Фрейре

Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Усман Нурмагомедов ответил на вопрос, каким он видит исхода титульного поединка с представителем Бразилии Патрики Фрейре.



«Я вижу, что он устанет и сдастся. Я больше ничего не вижу. Он устанет. Но я готов на все пять раундов. Я не буду надеяться на то, что он устанет, нет. Я выйду на этот бой с полной решимостью выиграть. Чего бы мне это не стоило. Не важно, решением, нокаутом или сабмишеном. Я иду туда за победой», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.



Чемпионский бой между россиянином Усманом Нурмагомедовым и бразильцем Патрики Фрейре пройдёт уже на этих выходных в Чикаго (США). Поединок станет частью турнира Bellator 288.

Bellator 288: Немков — Андерсон. Защитит ли российский боец пояс: