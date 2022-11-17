Немков рассказал об изменениях в подготовке к бою с Андерсоном

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков рассказал, что ещё изменил, кроме борьбы, в подготовке к бою с американцем Кори Андерсоном, первый поединок с которым состоялся на турнире Bellator 277 в апреле этого года. Напомним, встреча была признана несостоявшейся из-за непреднамеренного столкновения головами.



«В принципе, ничего не менял. Я думаю, что сложности в прошлом бою возникли из-за того, что затянулась моя подготовка, я слишком долго находился в хорошей форме и просто на бой меня не хватило. Перегорел. Сейчас таких проблем не было, была одна дата, к которой я готовился. И 18 ноября я буду готов», – сказал боец на пресс-конференции.



Реванш Немкова и Андерсона состоится уже на этих выходных в Чикаго (США) и возглавит турнир Bellator 288.

Bellator 288: Немков — Андерсон. Защитит ли российский боец пояс