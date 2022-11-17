Хабиб с большой долей вероятности пропустит бой Усмана Нурмагомедова
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может пропустить титульный поединок своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова, который выступает в промоушене Bellator.
«Точно ещё неизвестно, но возможно, что не прилетит. На 80 процентов, где-то вот так», – сказал Усман журналистам после пресс-конференции.
Напомним, в следующем бою Усман встретится с представителем Бразилии Патрики Фрейре, который является обладателем пояса в лёгком весе. Их бой состоится 18 ноября на турнире по смешанным единоборствам Bellator 288 в Чикаго (США). В активе 24-летнего Усмана 15 поединков в ММА, в которых им было одержано 15 побед, восемь из них были добыты нокаутом.
Усман Нурмагомедов и Махачев троллят друг друга за телефоны:
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
08:07
-
08:04
-
07:20
-
06:18
-
03:00
-
02:00
-
00:50
-
00:31
-
00:14
-
00:01
- 16 ноября 2022
-
23:48
-
22:49
-
22:39
-
22:16
-
21:40
-
20:52
-
20:25
-
20:07
-
19:53
-
19:40
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:35
-
18:02
-
17:40
-
17:29
-
16:59
-
16:16
-
15:44
-
15:31
-
14:44
-
14:00
-
13:53
-
13:18
Партнерский контент