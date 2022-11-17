Хабиб с большой долей вероятности пропустит бой Усмана Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может пропустить титульный поединок своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова, который выступает в промоушене Bellator.



«Точно ещё неизвестно, но возможно, что не прилетит. На 80 процентов, где-то вот так», – сказал Усман журналистам после пресс-конференции.



Напомним, в следующем бою Усман встретится с представителем Бразилии Патрики Фрейре, который является обладателем пояса в лёгком весе. Их бой состоится 18 ноября на турнире по смешанным единоборствам Bellator 288 в Чикаго (США). В активе 24-летнего Усмана 15 поединков в ММА, в которых им было одержано 15 побед, восемь из них были добыты нокаутом.



Усман Нурмагомедов и Махачев троллят друг друга за телефоны: