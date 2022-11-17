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Исраэль Адесанья арестован за попытку перелёта с кастетом

Исраэль Адесанья арестован за попытку перелёта с кастетом
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Менеджер новозеландского бойца Исраэля Адесаньи Тим Симпсон рассказал о задержании бойца в аэропорту.

«Один болельщик вручил Исраэлю подарок, который он положил в свой багаж. Когда его заметили в аэропорту, Исраэль быстро избавился от этого предмета и начал общение с властями. Он выполнил соответствующее требование, после чего дело было закрыто, и он направился домой», – приводит слова Стмпсона TMZ Sports.

Боец UFC предположительно был задержан за перевозку кастета при прохождении службы безопасности с металлическими датчиками. Арест был произведён полицейским управлением администрации аэропорта недалеко от зоны досмотра.

Кастеты запрещены законом в штате Нью-Йорк. Также запрещено носить их с собой или в ручной клади.

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