Исраэль Адесанья арестован за попытку перелёта с кастетом

Менеджер новозеландского бойца Исраэля Адесаньи Тим Симпсон рассказал о задержании бойца в аэропорту.



«Один болельщик вручил Исраэлю подарок, который он положил в свой багаж. Когда его заметили в аэропорту, Исраэль быстро избавился от этого предмета и начал общение с властями. Он выполнил соответствующее требование, после чего дело было закрыто, и он направился домой», – приводит слова Стмпсона TMZ Sports.



Боец UFC предположительно был задержан за перевозку кастета при прохождении службы безопасности с металлическими датчиками. Арест был произведён полицейским управлением администрации аэропорта недалеко от зоны досмотра.



Кастеты запрещены законом в штате Нью-Йорк. Также запрещено носить их с собой или в ручной клади.