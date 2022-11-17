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Усман Нурмагомедов высказался о подготовке к титульному бою с Фрейре

Усман Нурмагомедов высказался о подготовке к титульному бою с Фрейре
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в лёгкой весовой категории в Bellator, рассказал о том, насколько изменилась его подготовка перед титульным боем с Патрики Фрейре.

«Этот лагерь намного отличался. Он был намного сложнее. Мне пришлось адаптироваться, поскольку заходим не на три раунда, а на пять. Спарринги также делались по пять раундов. Я готовился с такими гигантами этого спорта, и они загоняли меня в глубокие воды. Я думаю, что адаптировался к тому, что выхожу на пятираундовый бой», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Поединок между Усманом Нурмагомедовым и Патрики Фрейре станет частью турнира по смешанным единоборствам Bellator 288, который пройдёт в эти выходные в Чикаго.

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