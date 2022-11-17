Алексей Кунченко подписал контракт с RCC. Дебют состоится в карде шоу Шлеменко — Исмаилов

Российский полусредневес, чемпион M-1 и экс-боец UFC и PFL Алексей Кунченко (20-3) дебютирует в RCC в поединке с Мамгомедсайгидом Алибековым (13-3) 3 декабря. Бой откроет главный кард шоу RCC 13: Шлеменко — Исмаилов.



Алексей Кунченко после успеха в M-1 вошёл в топ-30 мирового рейтинга FightMatrix и получил предложение от UFC, а позже и от PFL. Два года Алексей выступал в зарубежных организациях, а теперь возвращается домой.



Алибеков станет одним из самых сложных соперников для Кунченко. На счету Сайгида уже есть две победы в RCC, и победа на RCC 13 откроет ему дорогу к новым именам. Как и Алексей, Сайгид умеет драться всю дистанцию, но разгоняется он гораздо быстрее своего будущего соперника.