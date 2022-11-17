Немков рассказал, кто будет в его углу в поединке с Андерсоном

Российский боец смешанных единоборств, чемпион промоушена Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал о том, кто будет находиться в его углу во время поединка с Кори Андерсоном.
«Фёдор (Емельяненко) и Валентин (Молдавский) будут в моём углу. Они уже здесь, в Америке. Фёдор помогал мне в подготовке. Но получилось так, что подготовка проходила за пределами России. Первый этап в полтора месяца я провёл в Таиланде, второй – месяц – провёл в Майами, в «Американ Топ Тим». И со мной на втором этапе был Валентин, помогал мне. В том числе я работал в Майами с чемпионом Bellator в среднем весе Джонни Элланом. И ещё со многими ребятами из ATT», — рассказал Немков на пресс-конференции.
Поединок между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном станет главным событием турнира Bellator 288, который пройдёт в Чикаго в эти выходные.
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