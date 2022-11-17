Дастин Порье признался, что кусал Майкла Чендлера

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Дастин Порье признался, что кусал пальцы Майкла Чендлера во время очного боя на UFC 281.
Ранее Порье также обвинил соперника в том, что тот высморкался на него, а Чендлер заявил, что это было ненамеренно, а сам Дастин укусил его пальцы.
«Меня не волнует, что этот парень или тот, кого он пытается изобразить, говорит в интервью. Он 100% сделал это, высморкался. Я слышал это. Если вы посмотрите повтор, то увидите, как льётся кровь из его носа. Да, это могло быть из-за перелома. Но, когда поток остановился, он снова надавил. Это борьба, это война. Я тоже укусил его чёртовы пальцы. В том, что он высморкался, ничего нет. Я делал так с Джо Даффи, когда он разбил мне нос, я старался сделать так, чтобы моя кровь мешала ему видеть. Это просто бои, но не нужно лгать», — приводит слова Порье MMAFighting.
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