Дастин Порье признался, что кусал Майкла Чендлера

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Дастин Порье признался, что кусал пальцы Майкла Чендлера во время очного боя на UFC 281.



Ранее Порье также обвинил соперника в том, что тот высморкался на него, а Чендлер заявил, что это было ненамеренно, а сам Дастин укусил его пальцы.



«Меня не волнует, что этот парень или тот, кого он пытается изобразить, говорит в интервью. Он 100% сделал это, высморкался. Я слышал это. Если вы посмотрите повтор, то увидите, как льётся кровь из его носа. Да, это могло быть из-за перелома. Но, когда поток остановился, он снова надавил. Это борьба, это война. Я тоже укусил его чёртовы пальцы. В том, что он высморкался, ничего нет. Я делал так с Джо Даффи, когда он разбил мне нос, я старался сделать так, чтобы моя кровь мешала ему видеть. Это просто бои, но не нужно лгать», — приводит слова Порье MMAFighting.