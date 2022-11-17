«Это был самый тяжёлый удар». Порье рассказал, как его потряс Чендлер

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в лёгком весе в UFC, рассказал, какой удар Майкла Чендлера действительно потряс его во время очного поединка.



«Ни один из его ударов не был точным. Действительно потряс меня удар головой, вот с чего начался шквал его попыток прижать меня к сетке. Это был самый тяжёлый удар, который я пропустил той ночью. Он хорошо попал, мне было больно, поэтому я отошёл к сетке и попытался использовать её как опору. Очевидно, он сошёл с ума и попытался добить меня, я бы сделал так же. Возможно, он и не понял, почему я туда отошёл. К счастью, я мог уклоняться и отвечать, так что он толком не попадал, но было волнительно», — приводит слова Порье MMAFighting.



Порье одержал победу над Чендлером, проведя удушающий приём в третьем раунде.