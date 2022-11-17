Усман Нурмагомедов — о словах Фрейре: Оливейра говорил то же самое перед боем с Махачевым
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в лёгкой весовой категории в промоушене Bellator, отреагировал на слова своего будущего соперника Патрики Фрейре.
Фрейре перед поединком с Нурмагомедовым сказал, что его джиу-джитсу превосходит навыки Усмана в борьбе.
«Что мне тут сказать? То же самое говорил Оливейра перед боем с Исламом Махачевым. Посмотрим», — ответил Усман Нурмагомедов на пресс-конференции.
Титульный поединок за звание чемпиона Bellator в лёгком весе между Усманом Нурмагомедовым и бразильским бойцом Патрики Фрейре пройдёт на турнире Bellator 288, который состоится в ближайшие выходные в Чикаго.
На счету Усмана Нурмагомедова 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 15 побед в них.
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