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Усман Нурмагомедов — о словах Фрейре: Оливейра говорил то же самое перед боем с Махачевым

Усман Нурмагомедов — о словах Фрейре: Оливейра говорил то же самое перед боем с Махачевым
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в лёгкой весовой категории в промоушене Bellator, отреагировал на слова своего будущего соперника Патрики Фрейре.

Фрейре перед поединком с Нурмагомедовым сказал, что его джиу-джитсу превосходит навыки Усмана в борьбе.

«Что мне тут сказать? То же самое говорил Оливейра перед боем с Исламом Махачевым. Посмотрим», — ответил Усман Нурмагомедов на пресс-конференции.

Титульный поединок за звание чемпиона Bellator в лёгком весе между Усманом Нурмагомедовым и бразильским бойцом Патрики Фрейре пройдёт на турнире Bellator 288, который состоится в ближайшие выходные в Чикаго.

На счету Усмана Нурмагомедова 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 15 побед в них.

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