Порье объяснил отказ от боя с Бенеилом Дариушем

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье объяснил, почему сейчас не заинтересован в поединке с Бенеилом Дариушем.
«Честно говоря, этот бой не вызывает у меня энтузиазма. Бенеил – отличный боец, он делает всё правильно, ведёт себя уважительно, и он настоящий работяга. Но, когда мы говорим о соперниках, с которыми я не так давно дрался, этот бой не вызывает у меня интереса.
Мне нравится напряжение между мной и соперником, когда я нахожусь с ним в конфликте. Когда я не в конфликте с соперником, я в конфликте с самим собой», – заявил Порье в эфире шоу The MMA Hour.
Дастин Порье в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 281, выиграл у Майкла Чендлера удушающим приёмом.
Бенеил Дариуш в октябре одержал победу над Матеушем Гамротом единогласным решением судей.
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