Порье объяснил отказ от боя с Бенеилом Дариушем

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье объяснил, почему сейчас не заинтересован в поединке с Бенеилом Дариушем.



«Честно говоря, этот бой не вызывает у меня энтузиазма. Бенеил – отличный боец, он делает всё правильно, ведёт себя уважительно, и он настоящий работяга. Но, когда мы говорим о соперниках, с которыми я не так давно дрался, этот бой не вызывает у меня интереса.



Мне нравится напряжение между мной и соперником, когда я нахожусь с ним в конфликте. Когда я не в конфликте с соперником, я в конфликте с самим собой», – заявил Порье в эфире шоу The MMA Hour.



Дастин Порье в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 281, выиграл у Майкла Чендлера удушающим приёмом.



Бенеил Дариуш в октябре одержал победу над Матеушем Гамротом единогласным решением судей.