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Стало известно место проведения поединка Бетербиев — Ярд

Стало известно место проведения поединка Бетербиев — Ярд
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Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев проведёт поединок с британцем Энтони Ярдом 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, сообщает BoxingScene.

По информации источника, официально о месте проведения поединка Бетербиева с обязательным претендентом на титул чемпиона по версии WBO Энтони Ярдом будет объявлено после боя британца со Стефани Койковым, который пройдёт 19 ноября.

Ожидается, что Ярд в случае победы сразится с Артуром Бетербиевым. Стоит отметить, что этот поединок должен был состояться в конце октября, но российский боксёр снялся с боя из-за операции на правом колене.

На счету Бетербиева 18 поединков и 18 побед в них, все нокаутом. У Ярда 22 победы при двух поражениях.

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