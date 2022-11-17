Спивак: Деррик Льюис — очень хороший боец, но я здесь для того, чтобы стать чемпионом

Молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак, выступающий в тяжёлой весовой категории, высказался по поводу своего поединка с Дерриком Льюисом. Бой состоится 20 ноября на турнире UFC Fight Night.

«Деррик очень хороший боец, он уже несколько раз дрался за пояс. Физически он очень хорошо развит – к этому я особенно готовился.



Я повторюсь снова: для меня неважно, кто будет моим соперником. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы забрать победу. Я здесь ради этого. Я тренируюсь, чтобы побеждать. А именитый против меня соперник или нет – не имеет значения.



Я не составляю рейтинги, в них происходит то, что происходит. Но, конечно, я хочу подняться на вершину дивизиона и получить титульный шанс. Это самое главное. Моя мечта – это стать чемпионом. Моя главная цель – это стать чемпионом. Ради этого я тренируюсь. Я всеми силами буду пытаться покорить рейтинг и забрать пояс», — приводит слова Спивака MMA News.