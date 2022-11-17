Спивак: Деррик Льюис — очень хороший боец, но я здесь для того, чтобы стать чемпионом

Молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак, выступающий в тяжёлой весовой категории, высказался по поводу своего поединка с Дерриком Льюисом. Бой состоится 20 ноября на турнире UFC Fight Night.
«Деррик очень хороший боец, он уже несколько раз дрался за пояс. Физически он очень хорошо развит – к этому я особенно готовился.
Я повторюсь снова: для меня неважно, кто будет моим соперником. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы забрать победу. Я здесь ради этого. Я тренируюсь, чтобы побеждать. А именитый против меня соперник или нет – не имеет значения.
Я не составляю рейтинги, в них происходит то, что происходит. Но, конечно, я хочу подняться на вершину дивизиона и получить титульный шанс. Это самое главное. Моя мечта – это стать чемпионом. Моя главная цель – это стать чемпионом. Ради этого я тренируюсь. Я всеми силами буду пытаться покорить рейтинг и забрать пояс», — приводит слова Спивака MMA News.
- 17 ноября 2022
-
15:47
-
15:14
-
15:03
-
14:59
-
14:53
-
13:56
-
13:43
-
12:53
-
12:26
-
11:58
-
11:27
-
10:49
-
09:59
-
09:48
-
09:29
-
08:07
-
08:04
-
07:20
-
06:18
-
03:00
-
02:00
-
00:50
-
00:31
-
00:14
-
00:01
- 16 ноября 2022
-
23:48
-
22:49
-
22:39
-
22:16
-
21:40
-
20:52
-
20:25
-
20:07
-
19:53
-
19:40