Усман Нурмагомедов: хочу привезти в Дагестан пояс, так же как это делали Хабиб и Ислам

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в лёгком весе в промоушене Bellator, рассказал, что для него будет значить победа в титульном поединке с бразильцем Патрики Фрейре.
«Для меня это такая большая честь, выиграть этот пояс и привезти его в мою республику – Дагестан! Куда уже привёз пояс UFC Ислам, а до этого такой привозил Хабиб. Моя цель – выиграть этот пояс, чтобы положить его в зал в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. Это укрепит наше наследие. Я должен сделать это», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Поединок за титул чемпиона Bellator в лёгком весе между Усманом Нурмагомедовым и Патрики Фрейре состоится в ближайшие выходные в Чикаго.
В активе Усмана 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 15 побед в них.
- 17 ноября 2022
-
15:47
-
15:14
-
15:03
-
14:59
-
14:53
-
13:56
-
13:43
-
12:53
-
12:26
-
11:58
-
11:27
-
10:49
-
09:59
-
09:48
-
09:29
-
08:07
-
08:04
-
07:20
-
06:18
-
03:00
-
02:00
-
00:50
-
00:31
-
00:14
-
00:01
- 16 ноября 2022
-
23:48
-
22:49
-
22:39
-
22:16
-
21:40
-
20:52
-
20:25
-
20:07
-
19:53
-
19:40