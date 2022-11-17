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Усман Нурмагомедов: хочу привезти в Дагестан пояс, так же как это делали Хабиб и Ислам

Усман Нурмагомедов: хочу привезти в Дагестан пояс, так же как это делали Хабиб и Ислам
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в лёгком весе в промоушене Bellator, рассказал, что для него будет значить победа в титульном поединке с бразильцем Патрики Фрейре.

«Для меня это такая большая честь, выиграть этот пояс и привезти его в мою республику – Дагестан! Куда уже привёз пояс UFC Ислам, а до этого такой привозил Хабиб. Моя цель – выиграть этот пояс, чтобы положить его в зал в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. Это укрепит наше наследие. Я должен сделать это», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Поединок за титул чемпиона Bellator в лёгком весе между Усманом Нурмагомедовым и Патрики Фрейре состоится в ближайшие выходные в Чикаго.

В активе Усмана 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 15 побед в них.

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