Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Немков рассказал, что думает о Bellator

Немков рассказал, что думает о Bellator
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал о своём отношении к организации.

«Мне в организации очень нравится. Я здесь раскрылся как боец. До этого у меня были нелепые поражения. Здесь я собрал мысли в кучу и навёл порядок в голове, начал более профессионально тренироваться. Очень много работал над собой, и всё это даёт мне возможность выигрывать. Я думаю, что я здесь надолго», — сказал Немков на пресс-конференции.

Немков выступает в Bellator уже шесть лет и не потерпел ни одного поражения в рамках промоушена. С 2020 года российский боец является чемпионом в полутяжёлом дивизионе.

19 ноября в рамках турнира Bellator 288 в Чикаго Вадим Немков проведёт титульный поединок с американцем Кори Андерсоном.

Bellator 288. Богатыри Руси Немков и Нурмагомедов увезут из США два пояса и $ 1 млн. LIVE! Bellator 288. Богатыри Руси Немков и Нурмагомедов увезут из США два пояса и $ 1 млн. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022