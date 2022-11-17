Немков рассказал, что думает о Bellator

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал о своём отношении к организации.
«Мне в организации очень нравится. Я здесь раскрылся как боец. До этого у меня были нелепые поражения. Здесь я собрал мысли в кучу и навёл порядок в голове, начал более профессионально тренироваться. Очень много работал над собой, и всё это даёт мне возможность выигрывать. Я думаю, что я здесь надолго», — сказал Немков на пресс-конференции.
Немков выступает в Bellator уже шесть лет и не потерпел ни одного поражения в рамках промоушена. С 2020 года российский боец является чемпионом в полутяжёлом дивизионе.
19 ноября в рамках турнира Bellator 288 в Чикаго Вадим Немков проведёт титульный поединок с американцем Кори Андерсоном.
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